ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украину идет антициклон: синоптик показала карту погоды на завтра

Четверг 07 августа 2025 11:26
UA EN RU
В Украину идет антициклон: синоптик показала карту погоды на завтра Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 8 августа (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 8 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона. Благодаря этому осадки прекратятся, а температура воздуха будет довольно комфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, атмосферный фронт обеспечит стабильную сухую и солнечную погоду во всех регионах страны.

На синоптической карте видно, что никаких активных фронтов над Украиной не ожидается. Такая ситуация, по словам Диденко, станет "ленивым днем" для метеорологов: без дождей, штормов или резких изменений температуры.

В Украину идет антициклон: синоптик показала карту погоды на завтра

Температурные показатели останутся почти без изменений:

  • в большинстве регионов дневная температура составит от +24 до +29 градусов,
  • на юге и юго-востоке - до +33 градусов.

Погода в Киеве

В столице пятница пройдет без осадков, столбики термометров будут колебаться вблизи отметки +25 градусов.

"Между прочим - ночи уже много где холодноватые, пора держать неподалеку пижамки в цветочки уже с рукавом и прикрывать колени. Но это только ночью, днем будет комфортно тепло", - отметила Диденко.

Напомним, вчера 7 августа мощный ливень накрыл столицу и в центре Киеве выпала полумесячная норма осадков. В разных районах города фиксировали сильный дождь с порывами ветра.

Из-за непогоды были повалены деревья, что повлекло затруднение движения на дорогах. Также сообщалось о перебоях с электроснабжением в нескольких районах.

Тем временем РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО