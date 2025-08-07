В Украину идет антициклон: синоптик показала карту погоды на завтра
В пятницу, 8 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона. Благодаря этому осадки прекратятся, а температура воздуха будет довольно комфортной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По ее прогнозу, атмосферный фронт обеспечит стабильную сухую и солнечную погоду во всех регионах страны.
На синоптической карте видно, что никаких активных фронтов над Украиной не ожидается. Такая ситуация, по словам Диденко, станет "ленивым днем" для метеорологов: без дождей, штормов или резких изменений температуры.
Температурные показатели останутся почти без изменений:
- в большинстве регионов дневная температура составит от +24 до +29 градусов,
- на юге и юго-востоке - до +33 градусов.
Погода в Киеве
В столице пятница пройдет без осадков, столбики термометров будут колебаться вблизи отметки +25 градусов.
"Между прочим - ночи уже много где холодноватые, пора держать неподалеку пижамки в цветочки уже с рукавом и прикрывать колени. Но это только ночью, днем будет комфортно тепло", - отметила Диденко.
Напомним, вчера 7 августа мощный ливень накрыл столицу и в центре Киеве выпала полумесячная норма осадков. В разных районах города фиксировали сильный дождь с порывами ветра.
Из-за непогоды были повалены деревья, что повлекло затруднение движения на дорогах. Также сообщалось о перебоях с электроснабжением в нескольких районах.
Тем временем РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.