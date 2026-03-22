Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Україну вперше за війну приїхало командування НАТО: Паліса розкрив мету

13:17 22.03.2026 Нд
2 хв
Військові ЗСУ можуть стати "умовними противниками" НАТО в межах навчань
aimg Тетяна Степанова
Фото: командування НАТО вперше за час повномасштабної війни приїхало в Україну (t.me/PavloPalisa)

Україну вперше за час повномасштабної війни відвідала делегація НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник керівника Офісу президента України Павла Паліси.

Сторони предметно обговорили залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team).

"Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни - у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу", - зазначив Паліса.

Окремо говорили про майбутнє JATEC (Спільний центр НАТО-Україна).

"Ми виходимо на фінальний етап розгортання українських систем управління, розвиваємо аналітичні спроможності та долучаємося до масштабування навчальних програм", - розповів заступник глави ОП.

ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях

Нагадаємо, українські військові на навчаннях Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.

ЗМІ назвали результати навчань "жахливими" для сил НАТО. Українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях.

Також команда, яку очолювала Україна, "потопила" морськими дронами фрегат НАТО під час багатонаціональних військово-морських навчань Альянсу REPMUS/Dynamic Messenger 2025.

