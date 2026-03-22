ВСУ разгромили войска НАТО на учениях

Напомним, украинские военные на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.

СМИ назвали результаты учений "ужасными" для сил НАТО. Украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям.

Также команда, которую возглавляла Украина, "потопила" морскими дронами фрегат НАТО во время многонациональных военно-морских учений Альянса REPMUS/Dynamic Messenger 2025.