ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Україну вперше за війну приїхало командування НАТО: Паліса розкрив мету

13:17 22.03.2026 Нд
2 хв
Військові ЗСУ можуть стати "умовними противниками" НАТО в межах навчань
aimg Тетяна Степанова
Фото: командування НАТО вперше за час повномасштабної війни приїхало в Україну (t.me/PavloPalisa)

Україну вперше за час повномасштабної війни відвідала делегація НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник керівника Офісу президента України Павла Паліси.

Сторони предметно обговорили залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team).

"Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни - у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу", - зазначив Паліса.

Окремо говорили про майбутнє JATEC (Спільний центр НАТО-Україна).

"Ми виходимо на фінальний етап розгортання українських систем управління, розвиваємо аналітичні спроможності та долучаємося до масштабування навчальних програм", - розповів заступник глави ОП.

ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях

Нагадаємо, українські військові на навчаннях Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.

ЗМІ назвали результати навчань "жахливими" для сил НАТО. Українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях.

Також команда, яку очолювала Україна, "потопила" морськими дронами фрегат НАТО під час багатонаціональних військово-морських навчань Альянсу REPMUS/Dynamic Messenger 2025.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Збройні сили України
Новини
На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО