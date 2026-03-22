В Украину впервые за войну приехало командование НАТО: Палиса раскрыл цель

Украину впервые за время полномасштабной войны посетила делегация НАТО во главе с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил по вопросам трансформации адмиралом Пьером Вандье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы.

"Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические способности и приобщаемся к масштабированию учебных программ", - рассказал заместитель главы ОП.

Стороны предметно обсудили привлечение украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team).

ВСУ разгромили войска НАТО на учениях

Напомним, украинские военные на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.

СМИ назвали результаты учений "ужасными" для сил НАТО. Украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям.

Также команда, которую возглавляла Украина, "потопила" морскими дронами фрегат НАТО во время многонациональных военно-морских учений Альянса REPMUS/Dynamic Messenger 2025.