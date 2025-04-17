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Україну вночі атакували ракети та більше 70 дронів: як ППО відбила атаку

Четвер 17 квітня 2025 10:35
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Україну вночі атакували ракети та більше 70 дронів: як ППО відбила атаку Фото: Україну вночі атакували ракети та більше 70 дронів (t.me/kpszsu)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 17 квітня російські терористи запустили проти України безпілотні літальні апарати (БпЛА) та ракети різних типів. Дрони атакували з трьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог запустив:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області Російської Федерації (РФ);
  • три зенітні керовані ракети С-300/400 із тимчасово окупованих територій Луганської області;
  • 75 дронів типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Курськ й Міллерово, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи.

Станом на 10 ранку підтверджено збиття 25 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та центрі країни. Також 30 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок обстрілу постраждали:

  • Донецька;
  • Харківська;
  • Сумська;
  • Дніпропетровська області.

Обстріли України з боку Росії

Під час повномасштабної війни Росія щоденно здійснює обстріли території України, застосовуючи широкий арсенал озброєння - від ракет великої дальності та авіабомб до артилерії та ударних безпілотників.

Особливо часто противник використовує дрони типу "Shahed", які запускає щоночі по різних регіонах країни, намагаючись завдати шкоди критичній інфраструктурі, енергетичним об'єктам та цивільному населенню.

Наприклад, у ніч на 16 квітня терористи запустили 97 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з низки напрямків.

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