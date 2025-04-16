Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила атаку

У ніч на 16 квітня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергової дронової атаки. Ворог запускав безпілотники з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі терористи загалом запустили 97 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори з напрямків: російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окупованого кримського Чауду. До відбиття атаки залучались: авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. Також 34 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Через атаку постраждали: Сумська;

Одеська;

Дніпропетровська;

Київська;

Полтавська області.