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Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила атаку

Середа 16 квітня 2025 10:50
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Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила атаку Ілюстративне фото: Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 квітня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергової дронової атаки. Ворог запускав безпілотники з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі терористи загалом запустили 97 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори з напрямків:

  • російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупованого кримського Чауду.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. Також 34 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через атаку постраждали:

  • Сумська;
  • Одеська;
  • Дніпропетровська;
  • Київська;
  • Полтавська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи) для обстрілів України. Найбільше страждають прифронтові регіони й населені пункти.

До щоденних нічних атак дронами ворог вдається протягом останнього року. Наприклад, у ніч на 15 квітня, Росія запустила балістичну ракету та 52 ударних дрони типу "Шахед".

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