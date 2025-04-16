Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила атаку
У ніч на 16 квітня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергової дронової атаки. Ворог запускав безпілотники з п'яти напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Цієї ночі терористи загалом запустили 97 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори з напрямків:
- російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
- тимчасово окупованого кримського Чауду.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. Також 34 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через атаку постраждали:
- Сумська;
- Одеська;
- Дніпропетровська;
- Київська;
- Полтавська області.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни Росія застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи) для обстрілів України. Найбільше страждають прифронтові регіони й населені пункти.
До щоденних нічних атак дронами ворог вдається протягом останнього року. Наприклад, у ніч на 15 квітня, Росія запустила балістичну ракету та 52 ударних дрони типу "Шахед".
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