Украину ночью атаковали ракеты и более 70 дронов: как ПВО отразила атаку

В ночь на 17 апреля российские террористы запустили против Украины беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и ракеты различных типов. Дроны атаковали с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 25 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и центре страны. Также 30 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Во время обстрела враг запустил:

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия ежедневно осуществляет обстрелы территории Украины, применяя широкий арсенал вооружения - от ракет большой дальности и авиабомб до артиллерии и ударных беспилотников.

Особенно часто противник использует дроны типа "Shahed", которые запускает каждую ночь по разным регионам страны, пытаясь нанести ущерб критической инфраструктуре, энергетическим объектам и гражданскому населению.

Например, в ночь на 16 апреля террористы запустили 97 БаЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с ряда направлений.

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