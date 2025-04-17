Украину ночью атаковали ракеты и более 70 дронов: как ПВО отразила атаку
В ночь на 17 апреля российские террористы запустили против Украины беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и ракеты различных типов. Дроны атаковали с трех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг запустил:
- две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области Российской Федерации (РФ);
- три зенитные управляемые ракеты С-300/400 с временно оккупированных территорий Луганской области;
- 75 дронов типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Курск и Миллерово, а также временно оккупированного крымского Чауда.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы.
По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 25 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и центре страны. Также 30 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
В результате обстрела пострадали:
- Донецкая;
- Харьковская;
- Сумская;
- Днепропетровская области.
Обстрелы Украины со стороны России
Во время полномасштабной войны Россия ежедневно осуществляет обстрелы территории Украины, применяя широкий арсенал вооружения - от ракет большой дальности и авиабомб до артиллерии и ударных беспилотников.
Особенно часто противник использует дроны типа "Shahed", которые запускает каждую ночь по разным регионам страны, пытаясь нанести ущерб критической инфраструктуре, энергетическим объектам и гражданскому населению.
Например, в ночь на 16 апреля террористы запустили 97 БаЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с ряда направлений.
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