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Україну вночі атакували понад 60 дронів: як відпрацювала ППО

Середа 08 січня 2025 09:12
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Україну вночі атакували понад 60 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Україну вночі атакували понад 60 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 8 січня Російська Федерація запустила по території України 64 безпілотники типу "Шахед". Протиповітряній обороні вдалось збити 41 ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, з 19:30 7 січня до 09:00 8 січня противник атакував Україну 64-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Росіяни запускали безпілотники із різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Україну вночі атакували понад 60 дронів: як відпрацювала ППО

Станом на 09:00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Також 22 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені без негативних наслідків, три із них полетіли в напрямку Росії, один - в Білорусь.

Нічна атака із застосуванням безпілотників

Цієї ночі повідомлялося про роботу ППО у Київській області.

До цього, ввечері 7 січня, росіяни запустили ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед", у бік України. Через загрозу дронів-камікадзе у низці областей оголосили повітряну тривогу.

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