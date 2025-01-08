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Украину ночью атаковали более 60 дронов: как отработала ПВО

Среда 08 января 2025 09:12
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Украину ночью атаковали более 60 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали более 60 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 8 января Российская Федерация запустила по территории Украины 64 беспилотника типа "Шахед". Противовоздушной обороне удалось сбить 41 вражеский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, с 19:30 7 января до 09:00 8 января противник атаковал Украину 64 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Россияне запускали беспилотники из разных типов с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Украину ночью атаковали более 60 дронов: как отработала ПВО

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 41-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Также 22 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны без негативных последствий, три из них полетели в направлении России, один - в Беларусь.

Ночная атака с применением беспилотников

Этой ночью сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

До этого, вечером 7 января, россияне запустили ударные беспилотники, в частности типа "Шахед", в сторону Украины. Из-за угрозы дронов-камикадзе в ряде областей объявили воздушную тревогу.

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