Україну вночі атакували дронами та ракетами С-300: скільки збила ППО

Обстріл України

Цієї ночі у Київській області троє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

Росіяни кілька разів атакували Харків дронами. За даними місцевої влади, двоє людей постраждали, немовля отримало стресову реакцію.

Також під ударом ворога було Запоріжжя, є пошкодження та руйнування у місті.

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