ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харкові зросла кількість постраждалих: серед них маленька дитина

Неділя 06 липня 2025 03:51
UA EN RU
У Харкові зросла кількість постраждалих: серед них маленька дитина Ілюстративне фото: постраждалим надають медичну допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 6 липня, росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла, серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він уточнив, що кількість постраждалих через масовану атаку дронів зросла до двох осіб.

"Внаслідок обстрілу Шевченківського району, дівчинка віком 2,8 місяців отримала гостру реакцію на стрес. Їй також надається необхідна медична допомога", - уточнив Синєгубов.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що кілька годин тому росіяни двічі атакували Харків дронами. Зокрема, під атакою були Київській, Шевченківській та Новобаварський райони.

Мер міста Ігор Терехов інформував, що попередньо, у Новобаварському районі дрон влучив по приватному сектору. В цьому ж районі постраждала 46-річна жінка.

Крім того, у Шевченківському районі на місцях влучань виникли пожежі.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків Російська Федерація
Новини
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників