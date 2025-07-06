У Харкові зросла кількість постраждалих: серед них маленька дитина

В ніч на 6 липня, росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла, серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілу Шевченківського району, дівчинка віком 2,8 місяців отримала гостру реакцію на стрес. Їй також надається необхідна медична допомога", - уточнив Синєгубов.

Він уточнив, що кількість постраждалих через масовану атаку дронів зросла до двох осіб.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що кілька годин тому росіяни двічі атакували Харків дронами. Зокрема, під атакою були Київській, Шевченківській та Новобаварський райони.

Мер міста Ігор Терехов інформував, що попередньо, у Новобаварському районі дрон влучив по приватному сектору. В цьому ж районі постраждала 46-річна жінка.

Крім того, у Шевченківському районі на місцях влучань виникли пожежі.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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