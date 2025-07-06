Украину ночью атаковали дронами и ракетами С-300: сколько сбила ПВО

Обстрел Украины

Этой ночью в Киевской области три человека пострадали в результате атаки российских дронов. Повреждены многоэтажки и частные дома.

Россияне несколько раз атаковали Харьков дронами. По данным местных властей, два человека пострадали, младенец получил стрессовую реакцию.

Также под ударом врага было Запорожье, есть повреждения и разрушения в городе.

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