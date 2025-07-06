Україну вночі атакували дронами та ракетами С-300: скільки збила ППО

Росія в ніч на 6 липня атакувала Україну 157 дронами. Також окупанти випустили з Курської області чотири зенітні керовані ракети С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Зафіксовано влучання ударних дронів противника у 19 локаціях, а також падіння збитих - на 2 локаціях.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни (98 - збили, 19 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ).

Росіяни запускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з п'яти напрямків - Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда у Криму.

Обстріл України

Цієї ночі у Київській області троє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

Росіяни кілька разів атакували Харків дронами. За даними місцевої влади, двоє людей постраждали, немовля отримало стресову реакцію.

Також під ударом ворога було Запоріжжя, є пошкодження та руйнування у місті.

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