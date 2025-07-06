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Украину ночью атаковали дронами и ракетами С-300: сколько сбила ПВО

Киев, Воскресенье 06 июля 2025 09:01
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Украину ночью атаковали дронами и ракетами С-300: сколько сбила ПВО Фото: РФ выпустила 157 дронов и 4 ракеты С-300 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 6 июля атаковала Украину 157 дронами. Также оккупанты выпустили из Курской области четыре зенитные управляемые ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне запускали ударные дроны и беспилотники-имитаторы с пяти направлений - Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда в Крыму.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 117 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны (98 - сбили, 19 - локационно потеряно/подавлено РЭБ).

Зафиксировано попадание ударных дронов противника в 19 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях.

Как отметили Воздушные силы, атака продолжается - новые группы "Шахедов" зашли с северного направления.

Обстрел Украины

Этой ночью в Киевской области три человека пострадали в результате атаки российских дронов. Повреждены многоэтажки и частные дома.

Россияне несколько раз атаковали Харьков дронами. По данным местных властей, два человека пострадали, младенец получил стрессовую реакцию.

Также под ударом врага было Запорожье, есть повреждения и разрушения в городе.

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ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
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