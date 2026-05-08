Україну на вихідних "накриють" дощі та грози, але не без винятків (карта)

11:06 08.05.2026 Пт
3 хв
Атмосферний фронт несе травневі грози, проте місцями "сонячна оборона" може втриматись
aimg Ірина Костенко
Погода у деяких областях може погіршитись вже найближчим часом (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Найближчими днями погода в Україні зміниться. У багатьох областях прогнозують короткочасні дощі та навіть грози, при цьому температура повітря може відчутно знизитись.

Докладніше про синоптичну ситуацію сьогодні та впродовж вихідних днів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні опадів може бути найменше

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на 8-10 травня, дощів в Україні сьогодні та впродовж вихідних побільшає.

Так, у п'ятницю (8 травня) короткочасний дощ і гроза ймовірні:

  • у західних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Житомирській області;
  • місцями - у Київській області.

На решті території України погода сьогодні ще залишатиметься без опадів.

Прогноз погоди по Україні на 8 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

У суботу (9 травня) короткочасні дощі, а місцями - і грози, прогнозують у більшості областей України.

Погода без опадів переважатиме тим часом:

  • у західних областях;
  • у південних областях.

Прогноз погоди по Україні на 9 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

У неділю (10 травня) короткочасні дощі та локальні грози також прогнозують практично по всій Україні.

У цей день винятком можна буде вважати більшість західних областей країни.

Прогноз погоди по Україні на 10 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер в Україні впродовж найближчих днів очікується південно-західний - із переходом на північно-західний. Зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі в середньому по Україні - близько 7-15°C.

Температура повітря вдень:

  • 8 травня - близько 18-25°C (на заході - дещо прохолодніше);
  • 9 травня - близько 18-25°C (на заході - дещо прохолодніше);
  • 10 травня - близько 13-18°C (на півдні та сході - місцями дещо тепліше).

Як змінюватиметься погода в Києві

Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, 8 травня опади у столиці ймовірні вдень (або ж ближче до вечора).

Температура повітря становитиме при цьому близько +24°С.

Проте вже впродовж наступної доби - 9 травня - очікується зниження температури повітря в Києві:

  • вночі - до 11°С (ймовірні опади);
  • вдень - до 19°С.

У неділю, 10 травня, опади у столиці можуть бути впродовж всієї доби, а температура повітря очікується:

  • вночі - до 11°С;
  • вдень - до 17°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Варто зазначити також, що у понеділок, 11 травня, нічна температура у місті може впасти до 7°С, тоді як денна - навпаки піднятися - до 21°С.

У вівторок, 12 травня, температурні значення можуть знову "вирівнятись" - до 11°С вночі та 18°С вдень. При цьому в денні години синоптики не виключають дощ.

