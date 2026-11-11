Украину отодвинут на второй план? СМИ узнали главную тему встречи США, Китая и РФ

США, Китай и Россия готовят повестку дня встречи лидеров на саммите АПЕК. Вместо войны в Украине стороны могут сосредоточиться на рисках ИИ для ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post .

По информации источников издания, за последние несколько недель представители трех государств ведут интенсивные переговоры, чтобы согласовать повестку дня и протокол предстоящей встречи.

В то же время, война в Украине и денуклеаризация Корейского полуострова в значительной степени отошли на второй план.

В то же время стороны сосредоточились на вопросах, по которым могут найти общую позицию. Прежде всего, речь идет о роли искусственного интеллекта в системах ядерного командования и управления.

Рабочие группы уже обсуждали применение этой технологии в критически важных системах вооружения, а также возможность принятия совместного заявления против будущей ядерной войны.

США со своей стороны настаивают на усилении контроля над ядерными вооружениями трех государств. Однако Китай давно не поддерживает идею полноценных переговоров по этому вопросу.

По словам одного из собеседников издания, Пекин предложил обсудить ядерную прозрачность. Такой подход может стать менее масштабной альтернативой переговорам о стратегической стабильности.

В Китае, вероятно, рассматривают прогресс в ядерной сфере как способ стабилизировать отношения с США в целом.

В то же время Пекин предпочел бы, чтобы вопросы войны в Украине Вашингтон обсуждал непосредственно с Москвой, а ситуацию на Корейском полуострове – с Северной Кореей.

Поэтому контроль искусственного интеллекта в системах ядерного оружия остается одним из наиболее реалистичных направлений договоренностей.

По оценке источника SCMP, этот вопрос не нуждается в кардинальном изменении предыдущей политики стран и может стать относительно простым шагом к трехстороннему сотрудничеству.

Саммит США, Китая и России в Шэньчжэне

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее анонсировал визит в Китай на следующей неделе и не исключил трехстороннюю встречу с лидерами КНР и России. Он назвал предстоящие переговоры очень интересными.

В МИД Китая также подтвердили, что команды Пекина и Вашингтона уже приступили к подготовке к встрече.