На Украину надвигаются гроза и град: где польет уже в ближайшие часы

Сразу в пяти областях Украины сегодня прогнозируют грозы и шквалы. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны!", - предупредили в ГСЧС.

Сообщается, что такая ситуация будет удерживаться до конца сегодняшних суток. На фоне ухудшения погодных условий уже объявлен І уровень опасности, а именно - желтый.

Синоптики Укргидрометцентра в ближайшие три часа прогнозируют грозу в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях. Местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Заметим, что по словам синоптика сегодня, 16 июля большинство регионов Украины должна была бы ожидать сильная жара.

Однако сообщалось, что уже в ближайшие дни прогнозируется резкое похолодание и мощные ливни.

Напомним, что недавно мы писали о том, что за прошедшую неделю в украинских городах зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

Стоит добавить, что ранее патрульная полиция дала ряд важных советов для водителей, чтобы поездка в непогоду была безопасной.

РБК-Украина также давало рекомендации относительно того, что делать водителю, который попал в ливень.

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