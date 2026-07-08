В Україну суне атмосферний фронт з Західної Європи: де чекати небезпечної погоди

З 7 по 9 липня в Україні діятиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яку погоду очікувати 8 липня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, які пануватимуть удень 8 липня майже по всій країні, крім заходу та крайнього сходу.

Основні ризики:

грози практично по всій території;

град у південних, центральних, Сумській та Харківській областях;

шквали 15-20 метрів на секунду;

значні дощі у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях;

пориви вітру 15-20 метрів на секунду у західних і північних областях.

Рівень небезпечності - перший, жовтий.

Фото: якої погоди чекати 8 липня (інфографіка РБК-Україна)

Чому погода зміниться

Причина негоди - активний атмосферний фронт, який прийде із Західної Європи. Він пов’язаний із циклоном над Балтикою.

Фронт принесе короткочасні дощі різної інтенсивності з грозами, місцями - з градом і шквалами. Тиск буде інтенсивно падати, а вологість - коливатися.

За фронтом в Україну зайде прохолодніше повітря із заходу. Найбільше похолодання відчують мешканці західних, Вінницької та більшості північних областей.

Детальний прогноз на 8 липня

Хмарно з проясненнями. Удень, крім заходу та крайнього сходу, - грози, а в південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, град і шквали 15-20 метрів на секунду. Лише на південному сході вночі опадів не буде.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 метрів на секунду. Удень у західних та північних областях можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 14-19 градусів. Удень повітря прогріється до 24-29 градусів, а у західних, Вінницькій та більшості північних областей - лише до 19-24 градусів.