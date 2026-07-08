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В Украину движется атмосферный фронт из Западной Европы: где ждать опасной погоды

07:30 08.07.2026 Ср
2 мин
В одном из регионов будет наиболее прохладно
aimg Елена Чупровская
Фото: что принесет Украине новый атмосферный фронт (Getty Images)

В большинстве областей 8 июля ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook .

С 7 по 9 июля в Украине действует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какую погоду ожидать 8 июля

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые будут царить днем 8 июля почти по всей стране, кроме запада и крайнего востока.

Основные риски:

  • грозы практически по всей территории;
  • град в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях;
  • шквалы 15-20 метров в секунду;
  • обильные дожди в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях;
  • порывы ветра 15-20 метров в секунду в западных и северных областях.

Уровень опасности - первый, желтый.

Фото: какой погоды ждать 8 июля (инфографика РБК-Украина)

Почему погода изменится

Причина непогоды - активный атмосферный фронт, который придет из Западной Европы. Он связан с циклоном над Балтикой.

Фронт принесет кратковременные дожди разной интенсивности с грозами, местами - с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, а влажность - колебаться.

За фронтом в Украину зайдет более холодный воздух с запада. Наибольшее похолодание ощутят жители западных, Винницкой и большинства северных областей.

Подробный прогноз на 8 июля.

Облачно с прояснениями. Днем кроме запада и крайнего востока - грозы, а в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 метров в секунду. Лишь на юго-востоке ночью осадков не будет.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду. Днем в западных и северных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет 14-19 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, а в западных, Винницкой и большинстве северных областей - до 19-24 градусов.

Напомним, недавно на смену жарким дням пришла дождливая погода с более умеренными температурными показателями.

До этого в ряде областей Украины фиксировали аномальную жару, когда термометры показывали рекордно высокие значения.

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