ua en ru
Сб, 21 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну скують морози, подекуди пройде сніг: де сьогодні чекати опади

Субота 21 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Україну скують морози, подекуди пройде сніг: де сьогодні чекати опади Фото: синоптики дали прогноз погоди на 21 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 21 лютого, в Україні буде достатньо прохолодно, ще тримається мороз. На сході та південному сході країни можливий сніг, на решті території - без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури

Погода в Україні

Сьогодні, за даними синоптиків, без опадів буде на більшій частині території країни. Вночі сніг можливий лише у східних та південно-східних областях.

У північній частині вночі та вранці подекуди утвориться туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні - північно-східний, 7-12 м/с.

Щодо температури повітря, то по всій країні вночі очікується мороз вночі, місцями до -13-18 градусів, у північних областях місцями до -20. Вдень 2-9 морозу.

На Закарпатті, півдні та південному сході вночі 5-11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Криму вночі близько нуля градусів, а вдень до +8.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде мінлива хмарність весь день, проте обійдеться без опадів. Вночі та вранці по області можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18 морозу, місцями до -20; вдень 3-8 морозу.
У Києві вночі 13-15 морозу, вдень 3-5 морозу.

Україну скують морози, подекуди пройде сніг: де сьогодні чекати опади

В Україну знову повернулися морози, але синоптики заспокоюють: терпіти холод залишилося зовсім трохи.

За їхніми прогнозами, попереду - лише дві найхолодніші ночі, після чого погода почне змінюватися.

Інший метеоролог Наталка Діденко вже навіть назвала конкретний день, коли в країну прийде справжнє та стабільне потепління.

Про те, як негода "пройшлася" по різних областях та як із наслідками морозів доводиться справлятися не лише комунальним службам, а й звичайним людям - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр В'ячеслав Негода Погода в Україні Погода в Києві
Новини
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"