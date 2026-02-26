ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну скує ожеледиця, а в Карпатах вдарять морози: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 26 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Україну скує ожеледиця, а в Карпатах вдарять морози: прогноз погоди на сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 26 лютого, очікується хмарна погода, мокрий сніг та дощ у низці регіонів, а також ожеледиця на дорогах. Через складні погодні умови синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Де сьогодні опади

За прогнозом синоптиків, мокрий сніг та дощ пройдуть переважно у східних та південно-східних областях. Місцями можливе налипання мокрого снігу. У Карпатах вночі очікується невеликий сніг.

На решті території країни істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, однак у західних, північних та центральних областях вночі похолодає до 1-6° морозу, а в Карпатах - до 7-12° морозу.
На зображенні може бути: карта та текст

Ожеледиця та сильний вітер

Вночі та вранці, за винятком південних областей і Закарпаття, на дорогах утвориться ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий) - погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. У південних регіонах удень місцями очікуються пориви до 15-18 м/с.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ уВнЕнсЬКАЙ ОБЛАСТЬ Луцьк Украйнський гирометео дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 0 Воронеж ЛъВ.в Житомир Київ Суми хМЕЛЬЦЦыКАИ ХМЕЛЬ ОБЛ сть Тернопиль Ужгород Вано-Франкивсек Рранкивсе Винниця YKPAIHA Полтава XapkiB XAPKI ХАРКЮВСЬКА СЪКА ОБЛАСТЬ Черн.ви Кропивницький ЛУгАНСЬКА ОБЛаСТЬ Дн.ро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганськ З ор.жкя .ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Донецьк РУМУНИЯ Миколайв ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картограф.чнй KaprorpadiHinawiLAT*BiaikoM дани AT «<Bi3ikoM> Ростов-на-д 45-fm- Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛΙКАЙ PECNTY КРИм Севастополь Краснодар»

Погода в Києві та області

У столиці та на Київщині прогнозують хмарну погоду без опадів, однак вночі та вранці на дорогах також буде слизько.

Температура по області:

  • вночі - 1-6° морозу,
  • вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі очікується 3-5° морозу, вдень - близько 0°.

Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки через ожеледицю.

Попередження щодо підйому води

Окрім погодних змін, Укргідрометцентр повідомляє про підвищення рівня води на річках суббасейну Прип'яті в період з 26 лютого по 2 березня. Місцями можливий початковий вихід води на заплави - також оголошено І рівень небезпеки.
На зображенні може бути: карта та текст «Береста Чер Украйнський гίдрометео гидрометеорологичний центр meteo.gov.ua ИРСЬКА АСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Воронеж ЛьВ.в Житомир КиΪв Суми ЦЬКА ОБЛАСТЬ Тернопиль Ужгород вано-Франкивськ Винниця YKPAIHA Полтава XapkiB ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Черницй Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганська Запорижжкя ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Донецьк Микола1в, РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичнй дан. AT «<BiikoM» Ростов-на-Д Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРим. Севастополь Краснодар»

Варто нагадати, що мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Раніше ми писали про те, як люті морози на початку місяця вплинули на озимину й плодові культури та чи є загроза для майбутнього врожаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ