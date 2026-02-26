Украину скует гололедица, а в Карпатах ударят морозы: прогноз погоды на сегодня

В Украине в четверг, 26 февраля, ожидается облачная погода, мокрый снег и дождь в ряде регионов, а также гололедица на дорогах. Из-за сложных погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Где сегодня осадки

По прогнозу синоптиков, мокрый снег и дождь пройдут преимущественно в восточных и юго-восточных областях. Местами возможно налипание мокрого снега. В Карпатах ночью ожидается небольшой снег.

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, однако в западных, северных и центральных областях ночью похолодает до 1-6° мороза, а в Карпатах - до 7-12° мороза.



Гололедица и сильный ветер

Ночью и утром, за исключением южных областей и Закарпатья, на дорогах образуется гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый) - погодные условия могут осложнить движение транспорта.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. В южных регионах днем местами ожидаются порывы до 15-18 м/с.



Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области прогнозируют облачную погоду без осадков, однако ночью и утром на дорогах также будет скользко.

Температура по области:

ночью - 1-6° мороза,

днем - от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве ночью ожидается 3-5° мороза, днем - около 0°.

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за гололеда.

Предупреждение о подъеме воды

Кроме погодных изменений, Укргидрометцентр сообщает о повышении уровня воды на реках суббассейна Припяти в период с 26 февраля по 2 марта. Местами возможен начальный выход воды на поймы - также объявлен І уровень опасности.



