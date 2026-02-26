ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Украину скует гололедица, а в Карпатах ударят морозы: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 26 февраля 2026 07:00
Украину скует гололедица, а в Карпатах ударят морозы: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 26 февраля, ожидается облачная погода, мокрый снег и дождь в ряде регионов, а также гололедица на дорогах. Из-за сложных погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Где сегодня осадки

По прогнозу синоптиков, мокрый снег и дождь пройдут преимущественно в восточных и юго-восточных областях. Местами возможно налипание мокрого снега. В Карпатах ночью ожидается небольшой снег.

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, однако в западных, северных и центральных областях ночью похолодает до 1-6° мороза, а в Карпатах - до 7-12° мороза.
На зображенні може бути: карта та текст

Гололедица и сильный ветер

Ночью и утром, за исключением южных областей и Закарпатья, на дорогах образуется гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый) - погодные условия могут осложнить движение транспорта.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. В южных регионах днем местами ожидаются порывы до 15-18 м/с.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ уВнЕнсЬКАЙ ОБЛАСТЬ Луцьк Украйнський гирометео дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 0 Воронеж ЛъВ.в Житомир Київ Суми хМЕЛЬЦЦыКАИ ХМЕЛЬ ОБЛ сть Тернопиль Ужгород Вано-Франкивсек Рранкивсе Винниця YKPAIHA Полтава XapkiB XAPKI ХАРКЮВСЬКА СЪКА ОБЛАСТЬ Черн.ви Кропивницький ЛУгАНСЬКА ОБЛаСТЬ Дн.ро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганськ З ор.жкя .ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Донецьк РУМУНИЯ Миколайв ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картограф.чнй KaprorpadiHinawiLAT*BiaikoM дани AT «<Bi3ikoM> Ростов-на-д 45-fm- Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛΙКАЙ PECNTY КРИм Севастополь Краснодар»

Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области прогнозируют облачную погоду без осадков, однако ночью и утром на дорогах также будет скользко.

Температура по области:

  • ночью - 1-6° мороза,
  • днем - от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве ночью ожидается 3-5° мороза, днем - около 0°.

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за гололеда.

Предупреждение о подъеме воды

Кроме погодных изменений, Укргидрометцентр сообщает о повышении уровня воды на реках суббассейна Припяти в период с 26 февраля по 2 марта. Местами возможен начальный выход воды на поймы - также объявлен І уровень опасности.
На зображенні може бути: карта та текст «Береста Чер Украйнський гίдрометео гидрометеорологичний центр meteo.gov.ua ИРСЬКА АСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Воронеж ЛьВ.в Житомир КиΪв Суми ЦЬКА ОБЛАСТЬ Тернопиль Ужгород вано-Франкивськ Винниця YKPAIHA Полтава XapkiB ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Черницй Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганська Запорижжкя ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Донецьк Микола1в, РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичнй дан. AT «<BiikoM» Ростов-на-Д Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРим. Севастополь Краснодар»

Стоит напомнить, что жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.

Ранее мы писали о том, как сильные морозы в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры и есть ли угроза для будущего урожая.

