Україну розділять циклон і антициклон: прогноз погоди на 5 січня

У понеділок, 5 січня, в Україні сформується неоднорідна синоптична ситуація: частина країни опиниться під впливом високого атмосферного тиску, тоді як інші регіони відчують дію південного циклону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, смуга високого атмосферного тиску простягнеться від Португалії та Іспанії через Центральну Європу до України. Це означає переважно суху погоду. Без опадів завтра буде у більшості західних та північних областей України.
Південний циклон впливатиме на інші регіони:
Температура повітря:
У столиці 5 січня опадів не очікується, однак на дорогах можлива ожеледиця.
За словами Діденко, сніг із циклоном дістанеться Києва вже 6 січня.
Наступний тиждень буде синоптично неоднорідним, а наприкінці тижня, за попередніми прогнозами, можливе короткочасне, але відчутне похолодання.
