Украину разделят циклон и антициклон: прогноз погоды на 5 января

В понедельник, 5 января, в Украине сформируется неоднородная синоптическая ситуация: часть страны окажется под влиянием высокого атмосферного давления, тогда как другие регионы ощутят действие южного циклона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, полоса высокого атмосферного давления протянется от Португалии и Испании через Центральную Европу в Украину. Это означает преимущественно сухую погоду. Без осадков завтра будет в большинстве западных и северных областей Украины.
Южный циклон будет влиять на другие регионы:
Температура воздуха:
В столице 5 января осадков не ожидается, однако на дорогах возможна гололедица.
По словам Диденко, снег с циклоном доберется до Киева уже 6 января.
Следующая неделя будет синоптически неоднородной, а в конце недели, по предварительным прогнозам, возможно кратковременное, но ощутимое похолодание.
Ранее РБК-Украина писало о том, когда фактически стартовала метеорологическая зима в столице.
Также Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.