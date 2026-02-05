UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україну прийшло потепління, але з важливим нюансом: як зміниться погода сьогодні

Фото ілюстративне: синоптики дали прогноз погоди на 5 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Після тривалих морозів сьогодні, 5 лютого, температура повітря почне підвищуватися. На більшій частині країни очікуються опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Січень вразив: яке диво природи помітили українці під час сильних морозів (фото)

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні у четвер в Україні очікується зміна погоди, зокрема прийде невелике потепління.

Як зазначила синоптик, сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі.

У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода.
"Важливий нюанс! У четвер в Україні очікується сильний південно-східний вітер, місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду”" – попередила Діденко.

Щодо температури повітря, то уночі стовпчики термометрів покажуть -5…-12 градусів, на північному сході від -12 до -17, а на заході від +2 до -4 градусів.

Натомість удень на заході та півдні очікується від 0 до +5 градусів, на північному сході -8…-12, тоді як на решті території від -3 до -8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також очікується зміна погоди. У місті прогнозують періодичний сніг, ожеледицю та сильний південно-східний вітер. Температура вночі -8…-10 градусів, удень -4…-6.

Діденко зазначила, що поєднання вітру та морозу може знижувати відчутну температуру повітря. Водночас загальна тенденція вказує на поступове потепління.

Також синоптик  оприлюднила карту опадів в Україні, на якій показано регіони, де сьогодні очікується сніг, а де збережеться суха погода.

Що далі

За словами синоптика, найближчими днями температура ще дещо підвищиться, однак у період 9-11 лютого можливе чергове похолодання. Вже з 12 лютого потепління знову почне витісняти морози.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розкрили правду про "метеорологічні здібності" бабаків.

Крім того, експерти Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими в цілому.

Також стало відомо, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття. Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.

Про особливості погоди у Києві у січні 2026 року - читайте у матералів РБК-Україна.

Погода в УкраїніПогода в Києві