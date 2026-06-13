В Україну прийшло похолодання: де сьогодні можливі грози та град

Погода в Україні

За словами синоптика, на вихідних спеки в Україні стане значно менше.

"Загалом температура повітря знизиться повсюди", - зазначила Діденко.

У більшості областей вдень температура становитиме від +17 до +23 градусів. На заході країни буде ще прохолодніше.

Спекотна погода ще затримається у східних областях та на південному сході, де повітря прогріється до +26+29 градусів.

Де сьогодні дощитиме

За прогнозом Діденко, короткочасні дощі з грозами 13 червня очікуються у східних областях.

Також опади можливі ввечері на заході України.

На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

"Уважно. При грозах ймовірні град та шквали", - попередила синоптик.

Якою буде погода 13 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо.

За даними синоптика, у вихідні в Києві переважатиме північно-західний вітер, який буде помірним, а подекуди рвучким.

Температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів. За словами Діденко, погода у столиці буде свіжою та комфортною.