В Украину пришло похолодание: где сегодня возможны грозы и град

Погода в Украине

По словам синоптика, на выходных жары в Украине станет значительно меньше.

"В целом температура воздуха снизится повсеместно", - отметила Диденко.

В большинстве областей днем температура составит от +17 до +23 градусов. На западе страны будет еще прохладнее.

Жаркая погода еще задержится в восточных областях и на юго-востоке, где воздух прогреется до +26+29 градусов.

Где сегодня будет идти дождь

По прогнозу Диденко, кратковременные дожди с грозами 13 июня ожидаются в восточных областях.

Также осадки возможны вечером на западе Украины.

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

"Внимательно. При грозах вероятны град и шквалы", - предупредила синоптик.

Какой будет погода 13 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо.

По данным синоптика, в выходные в Киеве будет преобладать северо-западный ветер, который будет умеренным, а местами порывистым.

Температура воздуха днем составит около +20 градусов. По словам Диденко, погода в столице будет свежей и комфортной.