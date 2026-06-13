В Украину пришло похолодание: где сегодня возможны грозы и град

Сегодня, 13 июня, в Украине ощутимо снизится температура воздуха. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных регионах, однако местами возможны грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
По словам синоптика, на выходных жары в Украине станет значительно меньше.
"В целом температура воздуха снизится повсеместно", - отметила Диденко.
В большинстве областей днем температура составит от +17 до +23 градусов. На западе страны будет еще прохладнее.
Жаркая погода еще задержится в восточных областях и на юго-востоке, где воздух прогреется до +26+29 градусов.
Где сегодня будет идти дождь
По прогнозу Диденко, кратковременные дожди с грозами 13 июня ожидаются в восточных областях.
Также осадки возможны вечером на западе Украины.
На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.
"Внимательно. При грозах вероятны град и шквалы", - предупредила синоптик.
Какой будет погода 13 июня (инфографика РБК-Украина)
В столице сегодня будет сухо.
По данным синоптика, в выходные в Киеве будет преобладать северо-западный ветер, который будет умеренным, а местами порывистым.
Температура воздуха днем составит около +20 градусов. По словам Диденко, погода в столице будет свежей и комфортной.
Напомним, в прошлом месяце первая мощная волна летней жары накрыла Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигла месячных рекордов.
Между тем Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.
Что ждет Украину из-за глобального изменения климата рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" Софья Садогурская в интервью РБК-Украина.