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В Украину пришло похолодание: где сегодня возможны грозы и град

07:00 13.06.2026 Сб
2 мин
Синоптик предупредила о непогоде
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 июня (Getty Images)

Сегодня, 13 июня, в Украине ощутимо снизится температура воздуха. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных регионах, однако местами возможны грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По словам синоптика, на выходных жары в Украине станет значительно меньше.

"В целом температура воздуха снизится повсеместно", - отметила Диденко.

В большинстве областей днем температура составит от +17 до +23 градусов. На западе страны будет еще прохладнее.

Жаркая погода еще задержится в восточных областях и на юго-востоке, где воздух прогреется до +26+29 градусов.

Где сегодня будет идти дождь

По прогнозу Диденко, кратковременные дожди с грозами 13 июня ожидаются в восточных областях.

Также осадки возможны вечером на западе Украины.

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

"Внимательно. При грозах вероятны град и шквалы", - предупредила синоптик.

Какой будет погода 13 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо.

По данным синоптика, в выходные в Киеве будет преобладать северо-западный ветер, который будет умеренным, а местами порывистым.

Температура воздуха днем составит около +20 градусов. По словам Диденко, погода в столице будет свежей и комфортной.

Напомним, в прошлом месяце первая мощная волна летней жары накрыла Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигла месячных рекордов.

Между тем Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.

Что ждет Украину из-за глобального изменения климата рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" Софья Садогурская в интервью РБК-Украина.

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