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В Україну прийшло похолодання: де сьогодні можливі грози та град

07:00 13.06.2026 Сб
2 хв
Синоптик попередила про негоду
aimg Ірина Глухова
В Україну прийшло похолодання: де сьогодні можливі грози та град Фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 13 червня, в Україні відчутно знизиться температура повітря. Короткочасні дощі очікуються лише в окремих регіонах, проте місцями можливі грози, град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За словами синоптика, на вихідних спеки в Україні стане значно менше.

"Загалом температура повітря знизиться повсюди", - зазначила Діденко.

У більшості областей вдень температура становитиме від +17 до +23 градусів. На заході країни буде ще прохолодніше.

Спекотна погода ще затримається у східних областях та на південному сході, де повітря прогріється до +26+29 градусів.

Де сьогодні дощитиме

За прогнозом Діденко, короткочасні дощі з грозами 13 червня очікуються у східних областях.

Також опади можливі ввечері на заході України.

На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

"Уважно. При грозах ймовірні град та шквали", - попередила синоптик.

В Україну прийшло похолодання: де сьогодні можливі грози та град

Якою буде погода 13 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо.

За даними синоптика, у вихідні в Києві переважатиме північно-західний вітер, який буде помірним, а подекуди рвучким.

Температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів. За словами Діденко, погода у столиці буде свіжою та комфортною.

Нагадаємо, минулого місяця перша потужна хвиля літньої спеки накрила Європу. Температура у Великій Британії, Франції та Іспанії досягла місячних рекордів.

Тим часом Всесвітня метеорологічна організація при ООН попередила, що до 2030-го Земля майже напевно переживе новий рекорд глобальної температури.

Що чекає Україну через глобальну зміну клімату розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Софʼя Садогурська в інтервʼю РБК-Україна.

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