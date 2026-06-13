В Україну прийшло похолодання: де сьогодні можливі грози та град
Сьогодні, 13 червня, в Україні відчутно знизиться температура повітря. Короткочасні дощі очікуються лише в окремих регіонах, проте місцями можливі грози, град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Погода в Україні
За словами синоптика, на вихідних спеки в Україні стане значно менше.
"Загалом температура повітря знизиться повсюди", - зазначила Діденко.
У більшості областей вдень температура становитиме від +17 до +23 градусів. На заході країни буде ще прохолодніше.
Спекотна погода ще затримається у східних областях та на південному сході, де повітря прогріється до +26+29 градусів.
Де сьогодні дощитиме
За прогнозом Діденко, короткочасні дощі з грозами 13 червня очікуються у східних областях.
Також опади можливі ввечері на заході України.
На решті території країни істотних опадів не прогнозується.
"Уважно. При грозах ймовірні град та шквали", - попередила синоптик.
Якою буде погода 13 червня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде сухо.
За даними синоптика, у вихідні в Києві переважатиме північно-західний вітер, який буде помірним, а подекуди рвучким.
Температура повітря вдень становитиме близько +20 градусів. За словами Діденко, погода у столиці буде свіжою та комфортною.
Нагадаємо, минулого місяця перша потужна хвиля літньої спеки накрила Європу. Температура у Великій Британії, Франції та Іспанії досягла місячних рекордів.
Тим часом Всесвітня метеорологічна організація при ООН попередила, що до 2030-го Земля майже напевно переживе новий рекорд глобальної температури.
Що чекає Україну через глобальну зміну клімату розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Софʼя Садогурська в інтервʼю РБК-Україна.