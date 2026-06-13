ua en ru
Сб, 13 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украину пришло похолодание: где сегодня возможны грозы и град

07:00 13.06.2026 Сб
2 мин
Синоптик предупредила о непогоде
aimg Ирина Глухова
В Украину пришло похолодание: где сегодня возможны грозы и град Фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 июня (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 13 июня, в Украине ощутимо снизится температура воздуха. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных регионах, однако местами возможны грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По словам синоптика, на выходных жары в Украине станет значительно меньше.

"В целом температура воздуха снизится повсеместно", - отметила Диденко.

В большинстве областей днем температура составит от +17 до +23 градусов. На западе страны будет еще прохладнее.

Жаркая погода еще задержится в восточных областях и на юго-востоке, где воздух прогреется до +26+29 градусов.

Где сегодня будет идти дождь

По прогнозу Диденко, кратковременные дожди с грозами 13 июня ожидаются в восточных областях.

Также осадки возможны вечером на западе Украины.

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

"Внимательно. При грозах вероятны град и шквалы", - предупредила синоптик.

В Украину пришло похолодание: где сегодня возможны грозы и град

Какой будет погода 13 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо.

По данным синоптика, в выходные в Киеве будет преобладать северо-западный ветер, который будет умеренным, а местами порывистым.

Температура воздуха днем составит около +20 градусов. По словам Диденко, погода в столице будет свежей и комфортной.

Напомним, в прошлом месяце первая мощная волна летней жары накрыла Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигла месячных рекордов.

Между тем Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.

Что ждет Украину из-за глобального изменения климата рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" Софья Садогурская в интервью РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Экология Погода в Киеве
Новости
ЧМ-2026: магистры соккера, травмированный лидер и ребята с зеленого континента – представление группы D
ЧМ-2026: магистры соккера, травмированный лидер и ребята с зеленого континента – представление группы D
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой