В Україну прийде справжнє потепління: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступний тиждень в Україні буде теплим та сонячним. Опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 9 березня, в усіх регіонах України очікується невелика хмарність, без опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 10 березня, очікується сонячна погода. Опади не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 11 березня, погода в Україні також буде сонячною, місцями невелика хмарність. Водночас опади не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 12 березня, по всій території очікується невелика хмарність, але буде сухо.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 13 березня, також очікується суха та сонячна погода. Опади не пргнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.
Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.