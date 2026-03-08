RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украину придет настоящее потепление: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 08.03.2026 Вс
2 мин
В ряде регионов ожидается до +18
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следующая неделя в Украине будет теплой и солнечной. Осадки не прогнозируются.

В понедельник, 9 марта, во всех регионах Украины ожидается небольшая облачность, без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +8 до +13 градусов;
  • в восточных областях - от +10 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +11 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +9 до +13 градусов;
  • в западных областях - от +12 до +17 градусов.

Во вторник, 10 марта, ожидается солнечная погода. Осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +12 до +15 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +15 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +15 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +17 градусов.

В среду, 11 марта, погода в Украине также будет солнечной, местами небольшая облачность. При этом осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +13 до +16 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +15 градусов;
  • в южных областях - от +11до +15 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +17 градусов.

В четверг, 12 марта, по всей территории ожидается небольшая облачность, но будет сухо.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +12 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +13 до +16 градусов;
  • в центральных областях - от +12 до +15 градусов;
  • в южных областях - от +9 до +16 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +18 градусов.

В пятницу, 13 марта, также ожидается сухая и солнечная погода. Осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +12 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +13 до +16 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +15 градусов;
  • в южных областях - от +9 до +16 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +18 градусов.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве