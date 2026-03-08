В Украину придет настоящее потепление: прогноз погоды на неделю (карты)

Следующая неделя в Украине будет теплой и солнечной. Осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 9 марта, во всех регионах Украины ожидается небольшая облачность, без осадков.
Во вторник, 10 марта, ожидается солнечная погода. Осадки не прогнозируются.
В среду, 11 марта, погода в Украине также будет солнечной, местами небольшая облачность. При этом осадки не прогнозируются.
В четверг, 12 марта, по всей территории ожидается небольшая облачность, но будет сухо.
В пятницу, 13 марта, также ожидается сухая и солнечная погода. Осадки не прогнозируются.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.
Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.