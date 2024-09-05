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В Україну прийде антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: якою буде погода в Україні 6 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 6 вересня, в Україні буде без дощів. А погода буде комфортно теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У пʼятницю в Україні буде тепло. Протягом дня очікується +24...+29 градусів, комфортно. Вночі взагалі вже повіває свіжим, часом гострим, повітрям, +12...+19 градусів тепла", - розповіла вона

Додавати свіжості, як каже синоптик, буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 м/с.

"Антициклон підтримує молоде "бабине літо" у хорошій підтягнутій формі - сонячно, сухо, помірно тепло, без надмірної спеки", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 6 вересня дощів не передбачається,  температура повітря близько +27 градусів.

"Найближчими днями  погода в Україні не зазнаватиме істотних змін  - буде багато сонця та мʼякого "бабиного" тепла", - попередидла вона.

Погода в Україні

Спека, яка захопила Україну наприкінці серпня, вплинула і на погоду на початку вересня.

У результаті, перші дні осені принесли українцям у деяких регіонах по-літньому високі температурні показники. Зокрема, 3 вересня в Україні було зафіксовано відразу дев'ять рекордів у різних містах.

Додамо, що найближчим часом синоптики прогнозували, що в Україну прийде похолодання. Щоправда, його дата постійно змінюється, оскільки тепла погода продовжує стояти в Україні вдень.

А ось у нічний час в Україні вже чітко видно зниження температури. Цю тенденцію легко простежити, ознайомившись із прогнозом погоди в Україні до 6 вересня.

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