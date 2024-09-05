В Україну прийде антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Погода в Україні

Спека, яка захопила Україну наприкінці серпня, вплинула і на погоду на початку вересня.

У результаті, перші дні осені принесли українцям у деяких регіонах по-літньому високі температурні показники. Зокрема, 3 вересня в Україні було зафіксовано відразу дев'ять рекордів у різних містах.

Додамо, що найближчим часом синоптики прогнозували, що в Україну прийде похолодання. Щоправда, його дата постійно змінюється, оскільки тепла погода продовжує стояти в Україні вдень.

А ось у нічний час в Україні вже чітко видно зниження температури. Цю тенденцію легко простежити, ознайомившись із прогнозом погоди в Україні до 6 вересня.

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