Осінь принесла українцям температурні рекорди у 9 містах: де й коли було найспекотніше
Перші дні осені принесли українцям у деяких регіонах по-літньому високі температурні показники. У вівторок, 3 вересня, було зафіксовано одразу дев'ять історичних рекордних значень - у різних містах нашої країни.
РБК-Україна розповідає, в яких саме містах зафіксували найвищі температурні показники.
В яких містах денні максимуми побили попередні історичні рекорди
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено впродовж 3 вересня 2024 року.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.
Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, було зафіксовано перевищення температур на 1-3 градуси за Цельсієм.
Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми у вівторок, 3 вересня, було встановлено у 9 містах:
- у Львові - 29,4°С
- у Рівному - 29,8°С
- у Тернополі - 30°С
- у Луцьку - 30,5°С
- в Івано-Франківську - 31,3°С
- у Чернівцях - 31,3°С
- у Чернігові - 31,3°С
- у Вінниці - 31,6°С
- в Ужгороді - 33,8°С
Температурні рекорди 3 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, згідно з даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, з температурного рекорду розпочався вересень і в столиці.
"3 вересня у столиці середньодобова температура повітря досягла 24,5°С, що на 0,6°С перевершило попередній рекорд для цього дня 2015 року", - розповіли на сторінці обсерваторії у Facebook.
Уточнюється, що кліматична норма була перевищена на 7,2°С.
Допис Центральної геофізичної обсерваторії (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Яких температур чекати українцям найближчим часом
На четвер, 5 вересня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність.
У більшості центральних і південних областей, а також в Криму - місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території - без опадів.
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. У південній частині вдень місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі - 14-19°С, вдень 23-28°С. У Карпатах вночі 8-13°С, вдень 17-22°С.
Прогноз погоди на 5 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що серпень 2024 року побив низку температурних рекордів і потрапив одразу до кількох рейтингів.
Читайте також, як глобальне потепління може радикально змінити клімат Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.