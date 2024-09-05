В Украину придет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

"В пятницу в Украине будет тепло. В течение дня ожидается +24...+29 градусов, комфортно. Ночью вообще уже веет свежим, порой острым, воздухом, +12...+19 градусов тепла", - рассказала она.

Добавлять свежести, как говорит синоптик, будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, иногда возможны порывы до 15-20 м/с.

"Антициклон поддерживает молодое "бабье лето" в хорошей подтянутой форме - солнечно, сухо, умеренно тепло, без излишней жары", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 6 сентября дождей не предполагается, температура воздуха около +27 градусов.

"В ближайшие дни 'погода в Украине не будет претерпевать существенных изменений - будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла", - предупредила она.