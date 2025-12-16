В Україну повернулися 60 громадян із РФ та окупованих територій, - Лубінець

З території Росії та тимчасово окупованих регіонів в Україну повернулися 15 громадян України, більшість із яких є маломобільними. Повернення відбулося в межах процедури взаємного возз’єднання сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
За його словами, повернення стало результатом попередньої системної гуманітарної роботи. Зокрема, йдеться про осіб, які з різних причин не могли самостійно залишити територію РФ або тимчасово окуповані райони.
"На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні", - зазначив Лубінець.
Серед повернених - 56-річна жінка, яка перенесла інсульт і з 2022 року змушена була перебувати в Росії. Її донька звернулася до Офісу омбудсмана з проханням допомогти у виїзді. Після майже чотирьох років розлуки родина знову возз’єдналася.
Також Лубінець повідомив, що під час робочої зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста було досягнуто низки домовленостей з гуманітарних питань.
Зокрема, українська сторона передала 2000 гуманітарних посилок і листи для військовополонених, списки важкопоранених і важкохворих громадян, а також списки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Окремо обговорювали питання незаконно затриманих цивільних українців та засуджених у РФ військовополонених.
Крім того, на Батьківщину вдалося повернути ще 45 громадян України, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.
У суботу, 15 листопада, Умєров повідомив про відновлення обміну полоненими між Україною та Росією. Очікується, що з російського полону буде звільнено близько 1200 українців.
За його словами, після консультацій у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах сторони погодили активувати стамбульські домовленості для проведення обмінів.
Нагадаємо, останній обмін відбувся на початку жовтня, тоді додому повернулися 185 українських захисників, серед яких були нацгвардійці, що захищали Чорнобильську АЕС. Наймолодшому звільненому було 26 років, найстаршому - 59.
Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, що наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни".