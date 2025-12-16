В Украину вернулись 60 граждан из РФ и оккупированных территорий, - Лубинец

По его словам, возвращение стало результатом предыдущей системной гуманитарной работы. В частности, речь идет о лицах, которые по разным причинам не могли самостоятельно покинуть территорию РФ или временно оккупированные районы.

"На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные", - отметил Лубинец.

Среди возвращенных - 56-летняя женщина, которая перенесла инсульт и с 2022 года вынуждена была находиться в России. Ее дочь обратилась в Офис омбудсмена с просьбой помочь в выезде. После почти четырех лет разлуки семья снова воссоединилась.

Также Лубинец сообщил, что во время рабочей встречи с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и представителями Международного комитета Красного Креста был достигнут ряд договоренностей по гуманитарным вопросам.

В частности, украинская сторона передала 2000 гуманитарных посылок и письма для военнопленных, списки тяжелораненых и тяжелобольных граждан, а также списки лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Отдельно обсуждали вопрос незаконно задержанных гражданских украинцев и осужденных в РФ военнопленных.

Кроме того, на Родину удалось вернуть еще 45 граждан Украины, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.