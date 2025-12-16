В Україну повернулися 60 громадян із РФ та окупованих територій, - Лубінець

З території Росії та тимчасово окупованих регіонів в Україну повернулися 15 громадян України, більшість із яких є маломобільними. Повернення відбулося в межах процедури взаємного возз’єднання сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, повернення стало результатом попередньої системної гуманітарної роботи. Зокрема, йдеться про осіб, які з різних причин не могли самостійно залишити територію РФ або тимчасово окуповані райони.

"На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні", - зазначив Лубінець.

Серед повернених - 56-річна жінка, яка перенесла інсульт і з 2022 року змушена була перебувати в Росії. Її донька звернулася до Офісу омбудсмана з проханням допомогти у виїзді. Після майже чотирьох років розлуки родина знову возз’єдналася.

Також Лубінець повідомив, що під час робочої зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста було досягнуто низки домовленостей з гуманітарних питань.

Зокрема, українська сторона передала 2000 гуманітарних посилок і листи для військовополонених, списки важкопоранених і важкохворих громадян, а також списки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Окремо обговорювали питання незаконно затриманих цивільних українців та засуджених у РФ військовополонених.

Крім того, на Батьківщину вдалося повернути ще 45 громадян України, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.