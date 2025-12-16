ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украину вернулись 60 граждан из РФ и оккупированных территорий, - Лубинец

Украина, Вторник 16 декабря 2025 18:58
UA EN RU
В Украину вернулись 60 граждан из РФ и оккупированных территорий, - Лубинец Фото: В Украину вернулись 60 граждан из РФ и оккупированных территорий (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Наталья Кава

С территории России и временно оккупированных регионов в Украину вернулись 15 граждан Украины, большинство из которых являются маломобильными. Возвращение произошло в рамках процедуры взаимного воссоединения семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, возвращение стало результатом предыдущей системной гуманитарной работы. В частности, речь идет о лицах, которые по разным причинам не могли самостоятельно покинуть территорию РФ или временно оккупированные районы.

"На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные", - отметил Лубинец.

Среди возвращенных - 56-летняя женщина, которая перенесла инсульт и с 2022 года вынуждена была находиться в России. Ее дочь обратилась в Офис омбудсмена с просьбой помочь в выезде. После почти четырех лет разлуки семья снова воссоединилась.

Также Лубинец сообщил, что во время рабочей встречи с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и представителями Международного комитета Красного Креста был достигнут ряд договоренностей по гуманитарным вопросам.

В частности, украинская сторона передала 2000 гуманитарных посылок и письма для военнопленных, списки тяжелораненых и тяжелобольных граждан, а также списки лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Отдельно обсуждали вопрос незаконно задержанных гражданских украинцев и осужденных в РФ военнопленных.

Кроме того, на Родину удалось вернуть еще 45 граждан Украины, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.

Обмен пленными

В субботу, 15 ноября, Умеров сообщил о возобновлении обмена пленными между Украиной и Россией. Ожидается, что из российского плена будет освобождено около 1200 украинцев.

По его словам, после консультаций в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах стороны согласовали активировать стамбульские договоренности для проведения обменов.

Напомним, последний обмен состоялся в начале октября, тогда домой вернулись 185 украинских защитников, среди которых были нацгвардейцы, защищавшие Чернобыльскую АЭС. Самому молодому освобожденному было 26 лет, самому старшему - 59.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленными Дмитрий Лубинец Война в Украине
Новости
В Святошинском районе Киева произошло "громкое" задержание: полиция стреляла в воздух
В Святошинском районе Киева произошло "громкое" задержание: полиция стреляла в воздух
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море