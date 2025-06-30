В Україну повернули трьох підлітків з окупованих територій

Викрадення Росією українських дітей

З початку повномасштабної війни загарбники депортували в Росію з тимчасово окупованих територій близько 20 тисяч українських дітей. Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Натомість додому вдалося повернути лише понад тисячу дітей.

Нещодавно в рамках домовленостей про обміни полоненими, Кремль пропонував обмінювати українських дітей на російських військових.

Факти масових депортацій дітей з окупованих територій стали підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом у 2023 році ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Белової.

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