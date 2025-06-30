В Украину вернули трех подростков с оккупированных территорий

Похищение Россией украинских детей

С начала полномасштабной войны захватчики депортировали в Россию с временно оккупированных территорий около 20 тысяч украинских детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше. Зато домой удалось вернуть лишь более тысячи детей.

Недавно в рамках договоренностей об обмене пленными, Кремль предлагал обменивать украинских детей на российских военных.

Факты массовых депортаций детей с оккупированных территорий стали основанием для выдачи Международным уголовным судом в 2023 году ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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