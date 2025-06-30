В Украину вернули трех подростков с оккупированных территорий

В Украину вернули подростков, которые длительное время проживали на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Отмечается, что опреация по возвращению троих подростков была реализована в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.
Все дети, несмотря на давление и опасность, учились в украинских школах онлайн и отказывались посещать школы российских захватчиков.
"Сейчас они все уже на подконтрольной территории Украины, получают помощь и поддержку и планируют поступать в высшие учебные заведения, чтобы получить образование и строить свое будущее в Украине", - отметил Ермак.
Глава Офиса президента поблагодарил команду Helping to Leave за помощь в спасении подростков и пообещал выполнить задание президента - вернуть домой всех украинских детей.
С начала полномасштабной войны захватчики депортировали в Россию с временно оккупированных территорий около 20 тысяч украинских детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше. Зато домой удалось вернуть лишь более тысячи детей.
Недавно в рамках договоренностей об обмене пленными, Кремль предлагал обменивать украинских детей на российских военных.
Факты массовых депортаций детей с оккупированных территорий стали основанием для выдачи Международным уголовным судом в 2023 году ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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