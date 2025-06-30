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В Украину вернули трех подростков с оккупированных территорий

Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Украину вернули подростков, которые длительное время проживали на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Отмечается, что опреация по возвращению троих подростков была реализована в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Все дети, несмотря на давление и опасность, учились в украинских школах онлайн и отказывались посещать школы российских захватчиков.

"Сейчас они все уже на подконтрольной территории Украины, получают помощь и поддержку и планируют поступать в высшие учебные заведения, чтобы получить образование и строить свое будущее в Украине", - отметил Ермак.

Глава Офиса президента поблагодарил команду Helping to Leave за помощь в спасении подростков и пообещал выполнить задание президента - вернуть домой всех украинских детей.

Похищение Россией украинских детей

С начала полномасштабной войны захватчики депортировали в Россию с временно оккупированных территорий около 20 тысяч украинских детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше. Зато домой удалось вернуть лишь более тысячи детей.

Недавно в рамках договоренностей об обмене пленными, Кремль предлагал обменивать украинских детей на российских военных.

Факты массовых депортаций детей с оккупированных территорий стали основанием для выдачи Международным уголовным судом в 2023 году ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Андрей Ермак