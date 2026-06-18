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В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих

14:08 18.06.2026 Чт
1 хв
Тіла можуть належати українським військовим
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну сьогодні, 18 червня, повернул тіла 522 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Фото: в Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)

Обміни тілами

Нагадаємо, 16 травня в Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Перед цим, 9 квітня в Україну повернули ще 1000 тіл загиблих.

Ще один обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, що можуть належати нашим захисникам.

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