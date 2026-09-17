В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих

Нагадаємо, 13 серпня в Україну повернули ще 261 тіло загиблих.

16 липня в Україну повернули тіла 501 загиблого - за даними російської сторони, серед них були й українські військовослужбовці.

Тим часом омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 12 серпня у списку загиблих у російському полоні - вже 375 підтверджених імен.

За його словами, це українські військовополонені та цивільні заручники, тіла яких Росія передала Україні.