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Додому "на щиті": Лубінець розкрив, скільки українців загинули в полоні РФ

17:31 12.08.2026 Ср
2 хв
Слідчі зафіксували майже 700 форм тортур, які РФ застосовує до полонених українців
aimg Валерія Абабіна
Додому "на щиті": Лубінець розкрив, скільки українців загинули в полоні РФ Фото: Омбудсман розкрив кількість загиблих українців в полоні РФ (Getty Images)
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Наразі підтверджено загибель у російському полоні щонайменше 375 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Дмитра Лубінця в Укрінформі.

Скільки українців загинули в полоні

За словами омбудсмана, наразі в окремому списку - 375 імен. Це українські військовополонені та цивільні заручники, яких верифікували як осіб, затриманих Росією, зокрема через міжнародний інструмент верифікації - Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Усі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України", - заявив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Росія створила систему, у якій тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами війни. В Україні цю практику назвали "московськими конвенціями".

"Це не юридичний термін, це визначення російської практики поводження з українцями: за цими "конвенціями" замість захисту - катування, замість надання медичної допомоги - страждання, замість правосуддя - судилища, замість повернення додому - роки неволі або смерть", - зазначив він.

Масштаби катувань

За словами Лубінця, до українських військовополонених у Росії застосовують фактично всі методи катування, викладені у Стамбульському протоколі. Спільними зусиллями СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та його інституції вдалося зафіксувати 695 форм тортур і 860 фактів неналежних умов тримання.

"95% українських військовополонених зазнавали катувань, системних катувань у російських в'язницях", - наголосив омбудсман.

За його словами, ідеться, зокрема, про побиття, застосування електричного струму, сексуальне насильство, психологічне насильство, цькування собаками та імітацію страт.

Незаконні вироки

Стосовно російських судилищ проти полонених Лубінець повідомив, що станом на травень 2026 року верифіковано щонайменше 2442 громадянина України, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування. Із них 1717 особам уже винесли вироки.

Нагадаємо, ще у 2024 році Асоціація родин захисників "Азовсталі" разом із партнерами випустили "Московські конвенції" - альтернативну версію Женевських конвенцій, написану на основі реальних свідчень колишніх полонених. Її статті описують катування, приниження, насильство і навіть вбивства.

Раніше спеціальна комісія ООН кваліфікувала масові й систематичні катування та насильницькі зникнення як елементи спланованої державної політики Росії.

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Дмитро Лубінець Війна в Україні
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