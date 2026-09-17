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В Украину вернули еще более 250 тел погибших

12:55 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Украину вернули еще более 250 тел погибших (t.me/Koord_shtab)

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину сегодня, 17 сентября, вернули тела 252 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Координационного штаба по обращению с военнопленными.

По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур.

Фото: в Украину вернули еще более 250 тел погибших (t.me/Koord_shtab)

Предыдущие обмены телами

Напомним, 13 августа в Украину вернули еще 261 тело погибших.

16 июля в Украину вернули тела 501 погибшего - по данным российской стороны, среди них были и украинские военнослужащие.

Тем временем омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 12 августа в списке погибших в российском плену - уже 375 подтвержденных имен.

По его словам, это украинские военнопленные и гражданские заложники, тела которых Россия передала Украине.

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