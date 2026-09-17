По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур.

Фото: в Украину вернули еще более 250 тел погибших (t.me/Koord_shtab)