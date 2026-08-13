В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих

В Україну повернули ще 261 тіло загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, 16 липня в Україну повернули тіла 501 загиблого - за даними російської сторони, серед них були й українські військовослужбовці.

Цей процес потребує часу - ідентифікація включає низку експертних процедур.

Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення особи кожного з повернутих загиблих.

Остаточно підтвердити особи загиблих можна буде лише після експертизи.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Тоді ж слідчі й експертні установи взялися за встановлення особи кожного з них.

Тим часом омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 12 серпня у списку загиблих у російському полоні - вже 375 підтверджених імен.

За його словами, це українські військовополонені та цивільні заручники, тіла яких Росія передала Україні.