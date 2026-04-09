В Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих

До України сьогодні, 9 квітня, повернули ще 1000 тіл загиблих, що можуть належати загиблим українським військовим..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.
Надалі, за твердженням штабу, експерти проведуть необхідні експертизи для ідентифікації осіб, що були репатрійовані. Після їхньої ідентифікації тіла повернуть родинам для гідного поховання.
У штабі подякували всім причетним до обміну.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулий обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, що можуть належати нашим захисникам.
До того, 19 грудня, повернули 1003 тіла з Росії. В обмін росіяни отримали рештки своїх солдатів.