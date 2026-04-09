UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих

15:01 09.04.2026 Чт
1 хв
За твердженням російської сторони, ці тіла належать українським військовим
aimg Олена Чупровська
Фото: після відповідних експертиз тіла поховають (https://t.me/Koord_shtab)

До України сьогодні, 9 квітня, повернули ще 1000 тіл загиблих, що можуть належати загиблим українським військовим..

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Надалі, за твердженням штабу, експерти проведуть необхідні експертизи для ідентифікації осіб, що були репатрійовані. Після їхньої ідентифікації тіла повернуть родинам для гідного поховання.

У штабі подякували всім причетним до обміну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулий обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, що можуть належати нашим захисникам.

До того, 19 грудня, повернули 1003 тіла з Росії. В обмін росіяни отримали рештки своїх солдатів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
