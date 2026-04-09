RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Украину вернули еще одну тысячу тел погибших

15:01 09.04.2026 Чт
1 мин
По утверждению российской стороны, эти тела принадлежат украинским военным
aimg Елена Чупровская
Фото: после соответствующих экспертиз тела похоронят (https://t.me/Koord_shtab)

В Украину сегодня, 9 апреля, вернули еще 1000 тел погибших, которые могут принадлежать погибшим украинским военным.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, по результатам которых в Украину возвращены тела (останки) 1000 погибших лиц. По утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, по утверждению штаба, эксперты проведут необходимые экспертизы для идентификации лиц, которые были репатриированы. После их идентификации тела вернут семьям для достойного захоронения.

В штабе поблагодарили всех причастных к обмену.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прошлый обмен произошел 26 февраля. В Украину вернули также 1000 тел, которые могут принадлежать нашим защитникам.

До того, 19 декабря, вернули 1003 тела из России. В обмен россияне получили остатки своих солдат.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаВойна в Украине