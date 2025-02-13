Україну потрібно поставити в позицію сили перед початком переговорів з РФ, - Рютте

Україну потрібно поставити в позицію сили перед початком переговорів з Росією. Це необхідно, щоб досягти мирної угоди й щоб російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що Захід об'єднаний.
Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час брифінгу.
"Україну треба поставити в позицію сили перед початком перемовин. Але президент Трамп сказав, що перемовини починаються негайно. Чи це означає, що Україна починає перемовини з позиції слабкості? Ні, я не повністю погоджуюся з вами", - сказав Рютте.
Тому що, за словами генсека НАТО, навіть якщо переговори почнуться, вони не закінчаться в перший чи другий день.
"Нам треба зробити все, щоб були успішні перемовини, щоб досягти мирної угоди. Але також, щоб Путін зрозумів, що Захід об'єднаний, що Україна отримає всю підтримку необхідну для того, щоб перемогти. А також Путін повинен зрозуміти, що ми завершимо перемовини тільки коли ми повністю побачимо, що результат буде довгостроковим", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп провів тлефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні. Після цього президент США заявив про план зустрітися з російським диктатором. Він зазначив, що, можливо, зустріч пройде у Саудівській Аравії.
У Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.
Того ж дня американський лідер також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.
Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що переговори про Україну не можуть проходити без неї, а голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.
Водночас Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах. За його словами, Україні потрібні справедливі партнери.
Детально про те, як у Європі реагують на перемовини Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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