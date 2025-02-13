Україну потрібно поставити в позицію сили перед початком переговорів з РФ, - Рютте

Переговори Трампа з Путіним та Зеленським

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп провів тлефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні. Після цього президент США заявив про план зустрітися з російським диктатором. Він зазначив, що, можливо, зустріч пройде у Саудівській Аравії.

У Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.

Того ж дня американський лідер також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".

Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.

Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що переговори про Україну не можуть проходити без неї, а голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.

Водночас Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах. За його словами, Україні потрібні справедливі партнери.

Детально про те, як у Європі реагують на перемовини Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.