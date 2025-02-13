Украину нужно поставить в позицию силы перед началом переговоров с РФ, - Рютте

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине. После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.

В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.

В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".

В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.

В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.

В то же время Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах. По его словам, Украине нужны справедливые партнеры.

Подробно о том, как в Европе реагируют на переговоры Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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